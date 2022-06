Giubileo di Platino, sfila la carrozza con la regina Elisabetta. Ma è un ologramma – Il video (Di domenica 5 giugno 2022) Oggi sono terminati i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, celebrazione organizzata in onore dei 70 anni da regnante della regina Elisabetta II: un record assoluto, finora mai raggiunto nella storia secolare della monarchia britannica. La cerimonia si è conclusa con una grande parata militare, dove a sfilare per prima è stata la storica carrozza d’oro usata da oltre due secoli per ogni cerimonia di incoronazione e per i matrimoni reali. Dai finestrini, è apparso il volto della regina in persona, o meglio, in ologramma: il suo viso infatti era quello di 70 anni fa, quando nel 1952 salì al trono. Accompagnata dalla Guardia in alta uniforme e dalle varie bande musicali, la giovane regina virtuale ha salutato le migliaia di persone ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Oggi sono terminati i festeggiamenti per ildi, celebrazione organizzata in onore dei 70 anni da regnante dellaII: un record assoluto, finora mai raggiunto nella storia secolare della monarchia britannica. La cerimonia si è conclusa con una grande parata militare, dove are per prima è stata la storicad’oro usata da oltre due secoli per ogni cerimonia di incoronazione e per i matrimoni reali. Dai finestrini, è apparso il volto dellain persona, o meglio, in: il suo viso infatti era quello di 70 anni fa, quando nel 1952 salì al trono. Accompagnata dalla Guardia in alta uniforme e dalle varie bande musicali, la giovanevirtuale ha salutato le migliaia di persone ...

Advertising

RaiNews : La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l… - Tg3web : Ultima giornata di festeggiamenti nel Regno Unito per il Giubileo di platino di Elisabetta. Ieri sera il grande con… - MediasetTgcom24 : Giubileo di platino, la Regina Elisabetta saluta i sudditi dal balcone: folla esulta #giubileo #regina #elisabetta… - Adnkronos : Ha salutato la folla al termine di quattro giorni di celebrazioni. #giubileo #regina - sabri1271 : RT @StudioNews2: 1/ Al culmine dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta si affaccia al balcone di Buckingham Pal… -