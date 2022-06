Digitale terrestre, aggiornamenti importanti: nuove numerazioni (Di domenica 5 giugno 2022) Novità importanti in questi primi giorni di giugno riguardo il Digitale terrestre: aggiunte diverse numerazioni Come tutti sappiano nell’ultimo anno il Digitale terrestre ha subito un gran numero di variazioni e di aggiornamenti. aggiornamenti Digitale terrestre (Pixabay)L’intento era sicuramente quello di migliorare la visibilità televisiva sia locale che nazionale. In effetti nel mese di maggio, abbiamo assistito al processo di refarming del Digitale terrestre. Attraverso cui le emittenti televisive hanno iniziato ad abbandonato la vecchia frequenza trasmissiva per passare alla Sub 700 MHz. Il processo di refarming dovrebbe essere terminato entro questo mese. ... Leggi su vesuvius (Di domenica 5 giugno 2022) Novitàin questi primi giorni di giugno riguardo il: aggiunte diverseCome tutti sappiano nell’ultimo anno ilha subito un gran numero di variazioni e di(Pixabay)L’intento era sicuramente quello di migliorare la visibilità televisiva sia locale che nazionale. In effetti nel mese di maggio, abbiamo assistito al processo di refarming del. Attraverso cui le emittenti televisive hanno iniziato ad abbandonato la vecchia frequenza trasmissiva per passare alla Sub 700 MHz. Il processo di refarming dovrebbe essere terminato entro questo mese. ...

Advertising

Massimi8900 : RT @Roberta91556490: Bello il digitale terrestre, 4 gocce e non vedi più una mazza, con la vecchia antenna manco l'uragano ti toglieva il s… - Annika593482531 : RT @Roberta91556490: Bello il digitale terrestre, 4 gocce e non vedi più una mazza, con la vecchia antenna manco l'uragano ti toglieva il s… - MaryVintage80 : Cari amici di Puglia e Basilicata, potete guardare Retemia sul canale 14 del digitale terrestre (Antenna Sud) in HB… - LucaCellamare : RT @Roberta91556490: Bello il digitale terrestre, 4 gocce e non vedi più una mazza, con la vecchia antenna manco l'uragano ti toglieva il s… - andreastoolbox : #Quanto costa aprire un canale televisivo? L'intricata questione digitale terrestre -