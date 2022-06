Volley, Davide Mazzanti: “Commesso troppi errori, ci sono costati la vittoria. Abbiamo fatto sudare la Cina” (Di sabato 4 giugno 2022) L’Italia non è riuscita a conquistare la terza vittoria consecutiva nella Nations League 2022 di Volley femminile. Le azzurre sono state sconfitte dalla Cina per 3-1 (25-13; 20-25; 25-22; 25-18) e salutano Ankara (Turchia) con due successi (contro Belgio e Olanda) e altrettante battute d’arresto (quella all’esordio contro le padrone di casa e quella odierna). La nostra Nazionale resta comunque in corsa per la qualificazione alla Final Eight, riservata alle migliori sette formazioni della classifica generale. Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo reagito bene dopo il primo set perso in maniera netta dopo Abbiamo iniziato a giocare come avevamo preparato. Purtroppo Abbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) L’Italia non è riuscita a conquistare la terzaconsecutiva nella Nations League 2022 difemminile. Le azzurrestate sconfitte dallaper 3-1 (25-13; 20-25; 25-22; 25-18) e salutano Ankara (Turchia) con due successi (contro Belgio e Olanda) e altrettante battute d’arresto (quella all’esordio contro le padrone di casa e quella odierna). La nostra Nazionale resta comunque in corsa per la qualificazione alla Final Eight, riservata alle migliori sette formazioni della classifica generale. Il CTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “reagito bene dopo il primo set perso in maniera netta dopoiniziato a giocare come avevamo preparato. Purtroppo...

