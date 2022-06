Ultime Notizie – Mafia, a una svolta il caso Manca? (Di sabato 4 giugno 2022) Potrebbe essere a una svolta la vicenda della morte dell’urologo di fama nazionale Attilio Manca, trovato morto il 12 febbraio del 2004. Secondo quanto riporta oggi AntiMafiaduemila pochi giorni prima del viaggio in Francia, dove si trovava l’allora boss latitante Bernardo Provenzano per essere operato alla prostata, il capoMafia avrebbe ricevuto un secco no da un medico a cui i suoi uomini si erano rivolti per prestargli le cure di cui aveva bisogno. Quel medico sarebbe stato Attilio Manca. “Per questo, i gregari del boss decisero: a quel dottore, macchiatosi di una colpa imperdonabile a causa del suo rifiuto, “andava fatta una doccia”. In altre parole, doveva essere eliminato”, scrive il sito. Queste informazioni – finora inedite – sono contenute in un’intercettazione ambientale risalente gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Potrebbe essere a unala vicenda della morte dell’urologo di fama nazionale Attilio, trovato morto il 12 febbraio del 2004. Secondo quanto riporta oggi Antiduemila pochi giorni prima del viaggio in Francia, dove si trovava l’allora boss latitante Bernardo Provenzano per essere operato alla prostata, il capoavrebbe ricevuto un secco no da un medico a cui i suoi uomini si erano rivolti per prestargli le cure di cui aveva bisogno. Quel medico sarebbe stato Attilio. “Per questo, i gregari del boss decisero: a quel dottore, macchiatosi di una colpa imperdonabile a causa del suo rifiuto, “andava fatta una doccia”. In altre parole, doveva essere eliminato”, scrive il sito. Queste informazioni – finora inedite – sono contenute in un’intercettazione ambientale risalente gli ...

