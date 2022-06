Ucraina: Renzi, 'iniziativa Ue o guerra congelata per anni' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Questa è la classica guerra che non vince nessuno. Serve un'iniziativa diplomatica europea altrimenti questa guerra resterà congelata anni". Così Matteo Renzi a In Onda su La7. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Questa è la classicache non vince nessuno. Serve un'diplomatica europea altrimenti questaresterà". Così Matteoa In Onda su La7.

Advertising

BrunoDAgostino5 : @Arturo_Parisi Non ho capito, una volta si diceva o di qua o di là e quindi forza ucraina resisti contro invasori r… - BrunoDAgostino5 : @OGiannino E questo non è una bella cosa,forza ucraina resisti contro invasori russi dittature vecchie nuove destra… - Carlo10309 : RT @gabrillasarti2: - kokonews5 : Arriva il dolce stil novo europeo. #VonDerLeyen #Eu #Europa #Ucraina #Kiev #pisello #Conte #Renzi #Macron… - infoitestero : Ucraina: Renzi, 'lascerei a competenti e bravi compito di risolvere i problemi, non a Salvini' -