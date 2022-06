Ucraina, per Biden l’Arabia Saudita (come il Venezuela) non è più uno “Stato paria”: pronto a vedere Mbs per abbassare il prezzo del petrolio (Di sabato 4 giugno 2022) La lotta per la democrazia di Joe Biden si schianta contro l’esigenza di abbassare il prezzo del petrolio. Così, se il sostegno all’Ucraina rappresenta per il capo della Casa Bianca “la difesa della democrazia nel mondo”, evidentemente lo stesso zelo non viene messo nel garantire la difesa dei diritti umani in Medio Oriente. La conseguenza è che, con i prezzi del petrolio alle stelle a causa della guerra, il presidente americano dimentica la sua promessa di relegare l’Arabia Saudita a “Stato paria”, dopo l’uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, e volerà a Riyad per concordare un aumento della produzione che dia un po’ di respiro alle economie occidentali. Si tratta dell’ennesima promessa tradita da un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) La lotta per la democrazia di Joesi schianta contro l’esigenza diildel. Così, se il sostegno all’rappresenta per il capo della Casa Bianca “la difesa della democrazia nel mondo”, evidentemente lo stesso zelo non viene messo nel garantire la difesa dei diritti umani in Medio Oriente. La conseguenza è che, con i prezzi delalle stelle a causa della guerra, il presidente americano dimentica la sua promessa di relegarea “”, dopo l’uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, e volerà a Riyad per concordare un aumento della produzione che dia un po’ di respiro alle economie occidentali. Si tratta dell’ennesima promessa tradita da un ...

