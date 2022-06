Traffico Roma del 04-06-2022 ore 14:30 (Di sabato 4 giugno 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Incidente sull'Alta velocità, ancora disagi al traffico La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incidente ferroviario avvenuto ieri in una galleria vicino alla stazione Roma Prenestina. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo, sancito dall'articolo 450 del codice penale. I pm di piazzale Clodio hanno effettuato ... Traffico Roma del 04 - 06 - 2022 ore 12:30 ...Maggiore nelle due direzioni infine interrotto il servizio 319 sostituito nella tratta tra Valle Giulia e Risorgimento per mano interrotta la linea ferroviaria ad alta velocità Roma Napoli e Roma ... Treno deragliato a Roma: ritardi fino a 90 minuti anche a Milano Disagi simili sono stati registrati anche nella Capitale. Disagi e ritardi anche in altre stazioni Il traffico infatti resta sospeso sia sulla linea alta velocità che collega Roma con Napoli che su ... Incidente ferroviario sull'alta velocità. Disagi per i pendolari della linea Roma-Cassino Un incidente ferroviario sull'alta velocità a Roma ha avuto grosse ripercussioni anche sul traffico dei pendolari che, ieri pomeriggio, viaggiavano sulla Roma-Cassino. Il locomotore e l'ultima ...