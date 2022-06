Tevez: ” Sono in pensione, persi gli stimoli. Futuro? Vorrei allenare, Riquelme…” (Di sabato 4 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ex attaccante della Juventus, Carlos Tevez in seguito al suo addio al Boca Juniors ed il Futuro della sua carriera da allenatore Leggi su mediagol (Di sabato 4 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ex attaccante della Juventus, Carlosin seguito al suo addio al Boca Juniors ed ildella sua carriera da allenatore

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Tevez: ” Sono in pensione, persi gli stimoli. Futuro? Vorrei allenare, Riquelme…” - PieroLadisa : Carlos #Tevez ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. È stato un privilegio vederlo con la maglia della #Juve c… - Mediagol : Tevez: ” Sono in pensione, persi gli stimoli. Futuro? Vorrei allenare, Riquelme…” - ParliamoDiNews : Carlos Tevez conferma: `Mi sono ritirato, ho perso il mio tifoso numero uno` #CORONAVIRUS @istsupsan #4giugno - sportli26181512 : #Tevez lascia il calcio: 'Senza mio padre non voglio giocare più': L'ex attaccante della Juve appende ufficialmente… -