Taranto | picchia la figlia con un bastone e le rovescia addosso acqua con candeggina

(Di sabato 4 giugno 2022) Avrebbeto lacolpendola alla testa e a un braccio con ilutilizzato per lavare i pavimenti. È accaduto a. Inoltre le avrebbetomescolata acontenuta nel secchio. Per impedirle di fuggire o di far entrare i soccorritori ha chiuso a chiave la porta. Come ricostruisce l’Adnkronos, è accaduto in un appartamento, dove sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura dopo una segnalazione alla sala operativa 113, per una lite violenta tra madre e, l’intervento dei poliziotti I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito grida di aiuto provenire dall’appartamento ma hanno dovuto attendere diversi minuti prima che la ragazza riuscisse ad ...

