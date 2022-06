Salernitana, Esposito: “Sabatini si è tirato indietro per la differenza di visione con Iervolino” (Di sabato 4 giugno 2022) Salernitana Esposito Sabatini – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore della testata giornalistica “Tutto Salernitana“. “La Salernitana ha finito il campionato con la permanenza in Serie A, ma si è verificata la separazione tra la società e il ds Sabatini: cosa è successo in casa granata? È stata una settimana intensa per il club granata, nella quale la Salernitana si è ritrovata senza direttore sportivo. È una questione ancora irrisolta all’interno del tifo, si è registrata una spaccatura con il ds Sabatini, uomo di grande esperienza. Il motivo della disputa è stata la decisione di Iervolino di non commissionare un ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca, direttore della testata giornalistica “Tutto“. “Laha finito il campionato con la permanenza in Serie A, ma si è verificata la separazione tra la società e il ds: cosa è successo in casa granata? È stata una settimana intensa per il club granata, nella quale lasi è ritrovata senza direttore sportivo. È una questione ancora irrisolta all’interno del tifo, si è registrata una spaccatura con il ds, uomo di grande esperienza. Il motivo della disputa è stata la decisione didi non commissionare un ...

