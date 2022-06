Roma, violenza sessuale a San Lorenzo. Gualtieri premia Alessio: ‘Grazie per non esserti voltato dall’altra parte’ (Di sabato 4 giugno 2022) Non si è voltato dall’altra parte, non ha scelto la strada dell’indifferenza lui che, proprio sulla strada, ha incontrato una ragazza, una giovane studentessa, che stava per essere trascinata in un vicolo da un uomo con le peggiori intenzioni. Doveva essere un sabato sera come tanti, di quelli trascorsi con gli amici e finiti con lunghe chiacchierate. E invece, per la 23enne l’epilogo poteva essere orrendo se non fosse intervenuto Alessio Rizzitelli, il suo ‘angelo’, l’uomo che non ha avuto paura di niente, neppure dell’aguzzino armato di cacciavite. La violenza sessuale a San Lorenzo: cosa è successo Stava rientrando a casa quando intorno alle 2 di notte, tra sabato e domenica scorso, la giovane studentessa è stata avvicinata da un uomo, in zona San Lorenzo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Non si èparte, non ha scelto la strada dell’indifferenza lui che, proprio sulla strada, ha incontrato una ragazza, una giovane studentessa, che stava per essere trascinata in un vicolo da un uomo con le peggiori intenzioni. Doveva essere un sabato sera come tanti, di quelli trascorsi con gli amici e finiti con lunghe chiacchierate. E invece, per la 23enne l’epilogo poteva essere orrendo se non fosse intervenutoRizzitelli, il suo ‘angelo’, l’uomo che non ha avuto paura di niente, neppure dell’aguzzino armato di cacciavite. Laa San: cosa è successo Stava rientrando a casa quando intorno alle 2 di notte, tra sabato e domenica scorso, la giovane studentessa è stata avvicinata da un uomo, in zona Sana ...

gualtierieurope : A nome della città ho voluto ringraziare Alessio Rizzitelli, il giovane cuoco che ha sventato con il suo intervento… - CorriereCitta : Roma, violenza sessuale a San Lorenzo. Gualtieri premia Alessio: ‘Grazie per non esserti voltato dall’altra parte’ - BottaroRosella : RT @gualtierieurope: A nome della città ho voluto ringraziare Alessio Rizzitelli, il giovane cuoco che ha sventato con il suo intervento un… - saluti37 : RT @SMaurizi: domani,sabato 4, giugno,ore 12.45 a #Roma all'#EireneFestival, il Festival dei Libri per la Pace e la non violenza, parlerem… - lalitapetila : RT @SMaurizi: domani,sabato 4, giugno,ore 12.45 a #Roma all'#EireneFestival, il Festival dei Libri per la Pace e la non violenza, parlerem… -