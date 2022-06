Roland Garros, Ruud in finale: è il primo norvegese a puntare alla vittoria (Di sabato 4 giugno 2022) Casper Ruud, n.8 del ranking Atp, è diventato il primo tennista norvegese a raggiungere la finale di un torneo del Grande Slam battendo in semifinale a Parigi il croato Marin Cilic per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. In finale Ruud sfiderà lo spagnolo Rafa Nadal, già vincitore 13 volte al Roland Garros. La semifinale tra il norvegese e Cilic è stata interrotta per una quindicina di minuti quando una ragazza che indossava una maglietta con la scritta “Ci rimangono 1028 giorni”, slogan che si riferiva all’emergenza dei cambiamenti climatici, è riuscita a entrare in campo e a legarsi alla rete. Poi però è stata portata via dagli steward e dagli uomini della sicurezza. ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Casper, n.8 del ranking Atp, è diventato iltennistaa raggiungere ladi un torneo del Grande Slam battendo in semia Parigi il croato Marin Cilic per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Insfiderà lo spagnolo Rafa Nadal, già vincitore 13 volte al. La semitra ile Cilic è stata interrotta per una quindicina di minuti quando una ragazza che indossava una maglietta con la scritta “Ci rimangono 1028 giorni”, slogan che si riferiva all’emergenza dei cambiamenti climatici, è riuscita a entrare in campo e a legarsirete. Poi però è stata portata via dagli steward e dagli uomini della sicurezza. ...

