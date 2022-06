Rinnovo Leao, il Milan lavora per blindarlo. Si ragiona sulla clausola (Di sabato 4 giugno 2022) Tra i temi caldi in casa Milan c’è il Rinnovo di Rafael Leao. I rossoneri vogliono blindarlo, ragionando sulla clausola Tra i temi caldi in casa Milan c’è il Rinnovo di Rafael Leao. Il club vuole blindarlo almeno fino al 2026 nonostante la clausola rescissoria. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore al momento percepisce 1.5 milioni, frutto di un contratto che scade nel 2024. L’intento del club è quello di allungarlo di due anni fino al 2026, bisognerà capire a quale cifra. Intanto la clausola di 150 milioni aiuta a tenere a distanza eventuali avventori, ma per buona misura la dirigenza cercherà di alzare anche quella. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Tra i temi caldi in casac’è ildi Rafael. I rossoneri voglionondoTra i temi caldi in casac’è ildi Rafael. Il club vuolealmeno fino al 2026 nonostante larescissoria. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore al momento percepisce 1.5 milioni, frutto di un contratto che scade nel 2024. L’intento del club è quello di allungarlo di due anni fino al 2026, bisognerà capire a quale cifra. Intanto ladi 150 milioni aiuta a tenere a distanza eventuali avventori, ma per buona misura la dirigenza cercherà di alzare anche quella. L'articolo proviene da Calcio ...

