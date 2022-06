Olio extravergine con residui plastici | di oli minerali e pesticidi | nell’elenco presenti Farchioni e De Cecco

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 giugno 2022) Il migliorcon assenza die agenti chimici non è italiano! Un’indagine tedesca sull’EVO, commissionata dal mensile Oko Test, ha effettuato un’analisi in laboratorio su alcuni marchi italiani: tutti bocciati! Perché? Su 19 prodotti selezionati, tutti hanno evidenziato tracce, seppur minime, die oli. Ma come è possibile? Proprio noi che abbiamo ottenuto una fama mondiale per qualità di questo ingrediente? Facciamo un passo indietro. Partiamo dal presupposto che le risultanze emerse sono comunque a norma di legge e non superano gli strettissimi livelli stabiliti dalla UE. Bene, tiriamo un sospiro di sollievo, forse! Resta comunque necessario saperne di più e comprendere meglio il nodo della questione se marchi come Casolare bio e ...