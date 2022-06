Milan, Tomori: “Nessuno credeva in noi, bello smentire tutti” (Di sabato 4 giugno 2022) Intervistato dal The Sun, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha raccontato il suo rapporto con il club e l'annata appena vissuta. Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 giugno 2022) Intervistato dal The Sun, il difensore delFikayoha raccontato il suo rapporto con il club e l'annata appena vissuta.

Advertising

Iamsilvergdb : Comunque si fanno tanti nomi per la difesa del Milan, #Botman #Bremer , ma per me la coppia Kalulu/Tomori resta quella titolare. L'ho detto! - sportli26181512 : Tomori: 'Al Milano sono felice. Gli arbtri in Italia fischiano di più, ho dovuto cambiare il modo di difendere': Ar… - xFentix_ : @Turiddu50688647 @DVACMILAN Bernardeschi andó alla juve come fenomeno,saelemakers era un prospetto titolare del Mil… - simo140609 : @Psi0_ Secondo me QUESTO nuovo Milan non ha bisogno di centrali complementari. Tomori Kalulu non lo sono eppure spa… - jeanpauldl1998 : @milan_risorto ho scritto ieri 4 motivi per cui la coppia Botman-Tomori non mi farebbe impazzire almeno su carta, c… -