Michael J. Fox non interpreta più ruoli con lunghi dialoghi a causa della perdita di memoria: "Non ci riesco" (Di sabato 4 giugno 2022) Michael J. Fox ha deciso di non interpretare più ruoli con lunghi dialoghi a causa della perdita di memoria dovuta al morbo di Parkinson: 'Mi sento come DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood'. Michael J. Fox ha appena rivelato che vivere con il morbo di Parkinson, e con la perdita di memoria che ne deriva, ha influenzato il modo in cui sceglie quali saranno i suoi prossimi progetti per quanto concerne la sua carriera di attore: "Non riesco a ricordare cinque pagine di dialogo, proprio non ci riesco". Durante un episodio del podcast Working It Out di Mike Birbiglia, J. Fox ha affermato di essere arrivato al punto in cui le sue capacità di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022)J. Fox ha deciso di nonre piùcondidovuta al morbo di Parkinson: 'Mi sento come DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood'.J. Fox ha appena rivelato che vivere con il morbo di Parkinson, e con ladiche ne deriva, ha influenzato il modo in cui sceglie quali saranno i suoi prossimi progetti per quanto concerne la sua carriera di attore: "Nona ricordare cinque pagine di dialogo, proprio non ci". Durante un episodio del podcast Working It Out di Mike Birbiglia, J. Fox ha affermato di essere arrivato al punto in cui le sue capacità di ...

