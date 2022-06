Manifesti no vax e svastiche negli spazi elettorali alla Spezia (Di sabato 4 giugno 2022) Una serie di Manifesti no vax con svastiche e scritte contro la ‘dittatura nazi-sanitaria’ sono stati affissi la scorsa notte nei tabelloni riservati ai cartelloni elettorali in via Fiume alla Spezia. Indagini sono in corso per provare a risalire agli autori del raid vandalico che rischiano una denuncia per avere danneggiato i Manifesti dei candidati alle amministrative del 12 giugno per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. I no vax hanno preso di mira sia esponenti del Governo sia politici locali imbrattando i loro volti con le svastiche e scrivendo messaggi contro le campagne di vaccinazione e le politiche adottate durante la pandemia. Presi di mira il ministro Roberto Speranza, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Una serie dino vax cone scritte contro la ‘dittatura nazi-sanitaria’ sono stati affissi la scorsa notte nei tabelloni riservati ai cartelloniin via Fiume. Indagini sono in corso per provare a risalire agli autori del raid vandalico che rischiano una denuncia per avere danneggiato idei candidati alle amministrative del 12 giugno per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. I no vax hanno preso di mira sia esponenti del Governo sia politici locali imbrattando i loro volti con lee scrivendo messaggi contro le campagne di vaccinazione e le politiche adottate durante la pandemia. Presi di mira il ministro Roberto Speranza, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, quello ...

