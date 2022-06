“Magut Race Corsa dei muratori” | a Selvino la 7ª edizione | aperte le iscrizioni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 giugno 2022) Tutti “”, cioèbergamaschi, almeno per un giorno. Torna a grande richiesta lapiù pazza del mondo in cui, mentre corrono, i concorrenti devono trasportare un sacco di cemento da 25 chili in spalla. Organizzata dal team Fly-Up Sport in collaborazione con il GruppoSport e con il patrocinio del comune di, la gara che ha attirato anche l’attenzione di Red Bull è fissata per sabato 30 luglio 2022 nell’arena della pista da sci Paola Magoni sul Monte Purito. Lesono giàsu picosport.net. Il pacco gara, del costo di 20 euro, comprende pettorale, maglietta, panino, birra e assistenza sanitaria. La gara, spettacolare e goliardica, ha visto negli anni partecipare atleti provenienti dalle più svariate discipline endurance. ...