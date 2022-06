Lecce, auto trafitta da guardrail: la 28enne tarantina è morta in ospedale Incidente in tangenziale (Di sabato 4 giugno 2022) È morta nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce la 28enne Alessandra Musolino, di Taranto. All’altezza di uno svincolo della tangenziale di Lecce, nel primo pomeriggio, l’Incidente. Per cause da dettagliare la vettura condotta dalla 28enne si è schiantata contro il capo del guardrail e ne è stata trafitta, dal cofano al bagagliaio. Solo per un pelo la giovane donna non è stata centrata dalla barra metallica ma ha riportato comunque gravissime conseguenze ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi”, dove è deceduta. L'articolo Lecce, auto trafitta da guardrail: la 28enne tarantina è ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 giugno 2022) Ènell’“Vito Fazzi” dilaAlessandra Musolino, di Taranto. All’altezza di uno svincolo delladi, nel primo pomeriggio, l’. Per cause da dettagliare la vettura condotta dallasi è schiantata contro il capo dele ne è stata, dal cofano al bagagliaio. Solo per un pelo la giovane donna non è stata centrata dalla barra metallica ma ha riportato comunque gravissime conseguenze ed è stata trasportata in codice rosso all’“Vito Fazzi”, dove è deceduta. L'articoloda: laè ...

