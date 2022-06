Isola dei famosi | Lory Del Santo una furia contro i suoi compagni d’avventura “Non c’è …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 4 giugno 2022)Delsembra che abbia vissuto un’esperienza all’dei, piuttosto intensa. Sappiamo bene che è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality di Canale 5. I telespettatori hanno potuto vedere e capire bene quale fosse il suo temperamento in diverse occasioni. In realtà non si tratta della prima esperienza all’interno di un reality per lei, ma pare che questa voltaabbia deciso davvero di viverla appieno. Qualcosa di inaspettato è accaduto proprio nei giorni scorsi. Ma cosa?dei, sull’si festeggia il compleanno di Nick Luciani Nel corso dell’ultima puntata del daytime del programma, pare che i telespettatori abbiano visto il compleanno del noto Nick Luciani. La produzione, infatti ...