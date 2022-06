Iran, altre due morti sospette tra membri dei pasdaran e scienziati: il modus operandi è simile a quello già messo in atto dal Mossad (Di sabato 4 giugno 2022) Non sono passate nemmeno due settimane dall’omicidio del colonnello delle Guardie della Rivoluzione Iraniane, Hassan Sayyad Khodaei, sorpreso in strada da due killer in moto che hanno aperto il fuoco contro di lui, che la scia di uccisioni e morti sospette nel Paese degli ayatollah continua ad allungarsi. Nel giro di 24 ore un altro pasdaran delle Forze Quds, Ali Esmailzadeh, è morto per “un incidente” avvenuto nella sua abitazione, secondo quanto riferito dalle autorità di Teheran, mentre tornano a morire anche gli scienziati della Repubblica Islamica, dato che a perdere la vita, si ipotizza per avvelenamento, è stato Ayoob Entezari, del Centro di sviluppo e ricerca di Yazd dove lavorava allo sviluppo di droni e missili. Nessuna rivendicazione, nessuna dichiarazione ufficiale, ma il sospetto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Non sono passate nemmeno due settimane dall’omicidio del colonnello delle Guardie della Rivoluzioneiane, Hassan Sayyad Khodaei, sorpreso in strada da due killer in moto che hanno aperto il fuoco contro di lui, che la scia di uccisioni enel Paese degli ayatollah continua ad allungarsi. Nel giro di 24 ore un altrodelle Forze Quds, Ali Esmailzadeh, è morto per “un incidente” avvenuto nella sua abitazione, secondo quanto riferito dalle autorità di Teheran, mentre tornano a morire anche glidella Repubblica Islamica, dato che a perdere la vita, si ipotizza per avvelenamento, è stato Ayoob Entezari, del Centro di sviluppo e ricerca di Yazd dove lavorava allo sviluppo di droni e missili. Nessuna rivendicazione, nessuna dichiarazione ufficiale, ma il sospetto che ...

