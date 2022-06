Incidente treno, ancora bloccato il traffico tra Roma e Napoli: ritardi e disagi (Di sabato 4 giugno 2022) L’Incidente ferroviario avvenuto ieri a Roma, dove una motrice di un treno della linea ad Alta Velocità ha deragliato nella galleria Serenissima, sta continuando a provocare criticità al traffico con ritardi e cancellazioni. Al momento, comunica Ferrovie dello Stato, la tratta dell'Alta Velocità tra la Capitale e Napoli resta chiusa per consentire le verifiche agli uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno posto sotto sequestro l'area interessata dall'Incidente. L’indagine dovrà chiarire le cause dell'Incidente. Intanto i treni viaggiano con ritardi di oltre 90 minuti e si prospetta un weekend di fuoco in vista dei rientri dopo il ponte del 2 giugno. Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 giugno 2022) L’ferroviario avvenuto ieri a, dove una motrice di undella linea ad Alta Velocità ha deragliato nella galleria Serenissima, sta continuando a provocare criticità alcone cancellazioni. Al momento, comunica Ferrovie dello Stato, la tratta dell'Alta Velocità tra la Capitale eresta chiusa per consentire le verifiche agli uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno posto sotto sequestro l'area interessata dall'. L’indagine dovrà chiarire le cause dell'. Intanto i treni viaggiano condi oltre 90 minuti e si prospetta un weekend di fuoco in vista dei rientri dopo il ponte del 2 giugno.

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - TgLa7 : #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - SkyTG24 : Incidente treno, ancora bloccato il traffico tra Roma e Napoli: ritardi e disagi - inews__24 : ??Ancora disagi al traffico a #Roma per l'incidente avvenuto ieri sul treno ad Alta Velocità ??La Procura di Roma ha… -