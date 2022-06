Gli ucraini avanzano a Severodonetsk, la Russia costretta a rafforzare il contingente militare (Di sabato 4 giugno 2022) Gli ucraini avanzano verso Severodonetsk nella regione del Donbas, l’80 per cento sotto controllo russo, ma le forze ucraine stanno resistendo. Dunque, la Russia è in una fase di resistenza. Una guerra infinita che vede dei capovolgimenti da un fronte all’altro in pochi giorni. Gli ucraini avanzano a Severodonetsk Gli ucraini fanno sapere di aver conquistato il 20% del territorio verso Severodonetsk. Dunque, in questa fase e in questo territorio le forze ucraine stanno spingendo ed avanzando per conquistarsi la propria posizione, in un conflitto che non vede la fine. Nelle ultime ore, inoltre, le forze armate ucraine “hanno distrutto quasi interamente la 35esima armata militare della Federazione Russa a Izyum”, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Gliversonella regione del Donbas, l’80 per cento sotto controllo russo, ma le forze ucraine stanno resistendo. Dunque, laè in una fase di resistenza. Una guerra infinita che vede dei capovolgimenti da un fronte all’altro in pochi giorni. GliGlifanno sapere di aver conquistato il 20% del territorio verso. Dunque, in questa fase e in questo territorio le forze ucraine stanno spingendo ed avanzando per conquistarsi la propria posizione, in un conflitto che non vede la fine. Nelle ultime ore, inoltre, le forze armate ucraine “hanno distrutto quasi interamente la 35esima armatadella Federazione Russa a Izyum”, ...

