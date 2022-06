(Di sabato 4 giugno 2022) Era scomparso da casa, tenendo in ansia familiari, amici e conoscenti. Le ricerche dell’uomo scomparso aduravano ormai da molte ore e più il tempo passava e più l’ansia e la paura aumentavano, divenendo sempre più concrete, arrivando a trasformarsi in una tragica realtà. L’uomo, undel posto, è infatti stato risenza vita. Leggi anche: Porta i fiori alla tomba dei suoi cari e viene falciato da un’auto:Giuseppe Dorbolò Il ritrovamento del cadavere Il tragico evento ha avuto luogo adove undel posto ha fatto perdere, per alcune ore, le sue tracce. Alle ricerche hanno preso parte i familiari, gli amici e i conoscenti dell’uomo che, al passare di ogni secondo, perdevano sempre più la speranza di un lieto fine. Infatti, purtroppo, il corpo ...

Advertising

CorriereCitta : Frosinone: 44enne trovato morto in un capannone -

FrosinoneToday

Non è dato sapere il motivo che possa aver portato ila mettere in atto l'insano gesto, in ... La salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale diin attesa che il ...Si è tolto la vita impiccandosi in un capannone. Il tragico evento è accaduto in via Sodine aEra scomparso da casa, tenendo in ansia familiari, amici e conoscenti. Le ricerche dell’uomo scomparso a Frosinone duravano ormai da molte ore e più il tempo passava e più l’ansia e la paura aumentava ...E' accusato di aver abusato sessualmente di una ragazzini figlia della compagna, per questo un operaio di 44 anni residente a Ceccano è stato arrestato. L'uomo, adesso, ...