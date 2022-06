Formula E | ePrix Giacarta | programma | classifica e diretta tv

(Di sabato 4 giugno 2022) Torna lo spettacolo dellaE, con l’di2022 che promette grande spettacolo. Il carrozzone elettriche dedicato alle quattro ruote della FIA farà tappa in Indonesia per il suo sesto appuntamento di un Mondiale davvero molto equilibrato ed aperto a qualsiasi finale. Nello Stato del sudest asiatico è Stoffel Vandoorne ad arrivare da primatista della. Il belga di Mercedes è il primo della classe, ma non può di certo dormire sonni tranquilli: il battistrada è braccato da vicino, infatti, da Edoardo Mortara e Eric Vergne. Ecco ile latv di questa corsa.E,2022:, orario etv della gara Il fuso orario ...

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: Formula E | Jakarta ePrix 2022: Vergne da record, sua la pole position ? di Daniele Botticelli ?? - DanieleFassina : RT @P300it: Formula E | Jakarta ePrix 2022: Jean-Éric Vergne precede Da Costa nelle FP2 ? di Daniele Botticelli ?? - News24_it : Diretta Formula E/ ePrix Giacarta 2022 streaming video tv: tappa in Indonesia! - andrea95l : RT @thelastcornerit: ePrix Jakarta: Vergne vince il duello con Da Costa e fa il record di pole - - thelastcornerit : ePrix Jakarta: Vergne vince il duello con Da Costa e fa il record di pole - -

Pole position per Jean - Eric Vergne nelle qualifiche dell'di Jakarta 2022 diE. Antonio Felix Da Costa completa una prima fila tutta Ds, Settimo Stoffel Vandoorne, Antonio Giovinazzi è ultimo N elle qualifiche di Jakarta uno - due della Ds : ...DIRETTAGIACARTA 2022: SI RIPARTE DALL'INDONESIA! La diretta dellaE fa tappa in Indonesia: sabato 4 giugno scatta infatti l'Giacarta 2022 , il sesto appuntamento stagionale che ...Formula E, ePrix Giacarta, ecco tutto quello che c'è da sapere in vista del sesto appuntamento della categoria elettrica ...Nuovo circuito, stessi valori in campo per la Formula E nelle qualifiche in Indonesia. Jean-Eric Vergne conquista all'ePrix Jakarta la sua 15a pole di ...