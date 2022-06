Advertising

MrSerpiko84 : RT @mimar2000: Walter Novellino compie gli anni sono 69 senza un capello bianco 2/3 ore al giorno di corsa, una carriera eccellente con Per… - filippodispenz1 : RT @mimar2000: Walter Novellino compie gli anni sono 69 senza un capello bianco 2/3 ore al giorno di corsa, una carriera eccellente con Per… - sportli26181512 : Tanti auguri a Walter Novellino per il suo 69° compleanno!: Tanti auguri a Walter Novellino, ex calciatore del Mila… - mimar2000 : RT @mimar2000: Walter Novellino compie gli anni sono 69 senza un capello bianco 2/3 ore al giorno di corsa, una carriera eccellente con Per… - monicascapin77 : RT @mimar2000: Walter Novellino compie gli anni sono 69 senza un capello bianco 2/3 ore al giorno di corsa, una carriera eccellente con Per… -

Pianeta Milan

... oltre a Noa Lang possibile un tentativo per il 24enne nativo di Amsterdam che a Frederic Massara piace dai tempi in cui lavorava alla Roma al fianco diSabatini. Calciomercato, 30 ...... ecco il fulmine a ciel sereno:Sabatini, il regista dell'impresa Salernitana - lui non ama ... solo pari a Empoli: Perotti sbaglia il rigore al 90', l'impatto sulla corsa scudetto die ... Ex Milan – Walter Novellino compie gli anni: tanti auguri a lui Il caos in casa Salernitana potrebbe portare anche all’addio di Nicola. I granata non vogliono farsi trovare impreparati e starebbero già lavorando sotto traccia alla ricerca del possibile successore.Tanti auguri a Walter Novellino, ex calciatore del Milan che oggi compie 69 anni. L'ex centrocampista campano arrivò nel 1978 dal Perugia, restando in rossonero fino al 1982 e ...