Conto Corrente, attenti ai versamenti: un dettaglio potrebbe far scattare il Fisco (Di sabato 4 giugno 2022) Le transazioni in denaro sono sempre complesse. Alcuni versamenti sul Conto Corrente potrebbe insospettire il Fisco. L’errore da evitare. Nell’ultimo periodo sono cambiate certe predisposizioni per quanto riguarda il denaro. Soprattutto sul discorso dei contanti e dei versamenti. Quando si fa una transazione, infatti, bisogna stare attenti ad alcuni dettagli. In caso di errore, infatti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe entrare in azione con le dovute verifiche. AdobeStockLa lotta all’evasione fiscale è sempre più profonda. Il governo, infatti, ha stabilito delle nuove predisposizioni sui contanti e sui prelievi. Ma anche sui versamenti bisogna stare molto attenti per non incappare nei controlli del ... Leggi su chenews (Di sabato 4 giugno 2022) Le transazioni in denaro sono sempre complesse. Alcunisulinsospettire il. L’errore da evitare. Nell’ultimo periodo sono cambiate certe predisposizioni per quanto riguarda il denaro. Soprattutto sul discorso dei contanti e dei. Quando si fa una transazione, infatti, bisogna staread alcuni dettagli. In caso di errore, infatti, l’Agenzia delle Entrateentrare in azione con le dovute verifiche. AdobeStockLa lotta all’evasione fiscale è sempre più profonda. Il governo, infatti, ha stabilito delle nuove predisposizioni sui contanti e sui prelievi. Ma anche suibisogna stare moltoper non incappare nei controlli del ...

Advertising

MariaAversano1 : RT @claudiodamico72: #Renzi cita #Conte, anche quando deve giustificare il suo conto corrente e come si è magicamente gonfiato. #CONTE NO… - claudiodamico72 : #Renzi cita #Conte, anche quando deve giustificare il suo conto corrente e come si è magicamente gonfiato. #CONTE… - halesia2004 : Lo fanno per il vostro bene...e il loro conto corrente. - Ominonero : ???? Il surplus commerciale di conto corrente russo, secondo la sua BC, è ora più di tre volte il livello pre-invasio… - KinskyKinsky1 : RT @BoccardoReal: Tenere il conto corrente al suo minimo. Non usate denaro “elettronico”. Solo contanti. Al prossimo censimento dichiarate… -