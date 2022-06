Con la nuova beta di WhatsApp ritorna la schermata iniziale originale (Di sabato 4 giugno 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per i dispositivi Android, ossia la release 2.22.13.8 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 4 giugno 2022) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di unaversionediper i dispositivi Android, ossia la release 2.22.13.8 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

ItaliaViva : Con la mia politica energetica dal 2014 al 2016 abbiamo cercato di liberarci dal #gas russo, a differenza di tutti… - borghi_claudio : @MG462gm Non posso rispondere di titoli piddini che non vogliono ammettere la sconfitta. Se 'salta il valore patrim… - robertapinotti : Con il referendum istituzionale del #2giugno 1946 gli italiani e le italiane scelsero la strada per costruire una n… - paciolla_sabino : “Esattamente come Vaticano e Cei hanno messo in opera misure draconiane di contrasto alla pandemia e ora le tolgono… - TuttoAndroid : Con la nuova beta di WhatsApp ritorna la schermata iniziale originale -