Cesara Buonamici: chi è, età, carriera, chi è il marito, TG5, occhio, figli, fratello, Instagram (Di sabato 4 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato pomeriggio con Verissimo. Oggi i telespettatori potranno ripercorrere l'intervista fatta dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, a Cesara Buonamici, volto storico del TG5. Dagli studi al debutto di Cesara Buonamici come giornalista Cesara Buonamici è nata a Fiesole il 2 gennaio del 1957. Ha iniziato a lavorare negli anni '70 e ha curato diverse rubriche giornalistiche per le reti Fininvest, diventando poi volto noto del TG5 per il quale lavora dal lancio, che è avvenuto il 13 gennaio del 1992. Nipote del nobile fiorentino Cesare Buonamici, Cesara ha iniziato la carriera durante gli studi universitari presse Tele Libera Firenze, dove ha condotto talk show e quiz.

