Carlo Previtali | l’intelligenza della materia

(Di sabato 4 giugno 2022) Al Pirellone per tutto giugno la mostra antologica dedicata all’illustre maestro lombardo, intervistato dalla curatrice dell’evento Chiara Cinelli Grazie a un lavoro personale di ricerca condotto su basi storiche e maturato alla lucesensibilità e cultura contemporanea,occupa una posizione di indiscussa centralità nel panorama artistico internazionale coevo. La mostra antologica dal titolo “”, ospitata presso la prestigiosa sede di Palazzo Pirelli dal 1° al 28 giugno, vuole essere un omaggio all’opera dinei 50 annisua carriera artistica. 37 sculture in mostra per ripercorre il cammino esistenziale e creativo del maestro lombardo dai suoi esordi fino alla ...