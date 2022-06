Calciomercato Venezia | ufficiale un altro colpo per il prossimo anno

(Di sabato 4 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Il Milan ha vinto la corsa sull’Inter diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hprovato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il. La Fiorentina, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, Genoa e...

Advertising

psb_original : Calciomercato Venezia - Difficile il riscatto di Okereke: i dettagli #SerieB - calciomercato_m : MERCATO - Venezia, si complica il riscatto di Okereke - LeBombeDiVlad : ?? #Venezia, sempre più improbabile il riscatto di #Okereke ?? Ecco la cifra richiesta dal #Bruges #LBDV… - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO - Salvini: 'Nessun contatto con il Venezia' - serieApallone : ? ZANETTI NUOVO ALLENATORE ? ??? L'ex allenatore del #Venezia #Zanetti Paolo è il nuovo allenatore dell'#Empoli!… -

Calciomercato.com

Al suo esordio, che questa volta sarà nel mese di gennaio, i viola saranno impegnati dalla vincente tra Sampdoria - Reggina e- Ascoli : questa volta la sfida sarà casalinga e contro una ...Per la difesa riflettori su Mattia Caldara , rientrato al Milan dopo il prestito al. In attacco, infine, la suggestione è Mario Balotelli , rilanciatosi dopo l'esperienza in Turchia all'Adana ... Venezia, UFFICIALI due riscatti Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sogna di restare in A e per farlo vuole una rosa adatta: Mattia Caldara sul taccuino del club lombardo. Tornato ormai dal prestito con il Venezia, Matt ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...