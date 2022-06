Calciomercato Inter in salsa sudamericana | non arriverà solo Dybala

(Di sabato 4 giugno 2022) Il campionato di Serie A è ufficialmente concluso. È stata un’annata divertente, con gli ultimi (e più importanti) verdetti che si sono trascinati fino agli ultimi, intensi, novanta minuti di gioco. Ma cosa è successo in questo massimo torneo di calcio italiano? Il Milan ha vinto la corsa sull’diventando campione d’Italia: i rossonero succedono, quindi, proprio ai rivali nerazzurri che hanno provato, fino alla fine, di difendere il titolo. Oltre alla due milanesi che si sono contese lo scettro della A, Napoli e Juventus si sono qualificate per la prossima Champions League, mentre l’Europa League parlerà romano con Lazio e Roma pronte per il prossimo anno. La Fiorentina, infine, si potrà concentrare sulla Conference League: battuta la concorrenza dell’Atalanta. La Salernitana è salva e Cagliari, Genoa e Venezia sono retrocesse in Serie B. Una nuova stagione, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo - Gazzetta_it : Mkhitaryan ha deciso: niente rinnovo con la Roma, andrà all'Inter - DiMarzio : .@Inter | Il primo nome per la fascia è quello di #Bellanova - internewsit : Mkhitaryan all'Inter, il messaggio mandato alla Roma. Ora visite mediche - CdS - - AleTilli : Ma #bastoni nell’eventualità venisse venduto.. con chi verrebbe sostituito? #inter #Calciomercato -

2 Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte sarebbe pronto a chiamare Lukaku al Tottenham. Dopo aver soffiato ai nerazzurri Perisic e fatto passi da gigante verso Bastoni, l'ex ...Commenta per primo Dal ritiro della Nazionale, l'attaccante di proprietà dell', Sebastiano Esposito, ha spiegato che spesso chiede qualche consiglio al suo idolo di sempre, Francesco Totti. 'L'ho sempre detto, è il mio idolo fin da piccolo. Quest'anno ho anche fatto il ...Mkhitaryan ha scelto: la prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter. L'armeno ha comunicato ieri alla Roma di non voler rinnovare il contratto, nonostante lo sforzo fatto ...Inter fantasia" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al mercato in entrata dei nerazzurri. Preso Mkhitaryan, primo ...