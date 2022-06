Allerona trasformata in Alè Roma, dovrà pagare 41 euro (Di sabato 4 giugno 2022) Costerà 41 euro di sanzione amministrativa, oltre alle spese per far tornare il cartello come era, a un tifoso della Roma la felicità per la vittoria della Conference league: a tanto ammonta quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 giugno 2022) Costerà 41di sanzione amministrativa, oltre alle spese per far tornare il cartello come era, a un tifoso dellala felicità per la vittoria della Conference league: a tanto ammonta quanto ...

