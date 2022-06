Addio a Roberto Brunetti | per tutti Er Patata | ritrovato morto in casa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 4 giugno 2022) Una brutta notizia quella che arriva oggi da Roma e che ci racconta della prematura morte di un attore molto amato nella capitale e non solo. La notizia riguarda la morte di, 55 anni, più noto come «Er». Poche ancora le notizie trapelate circa la morte dell’attore, secondo quanto si legge sul Corriere della sera, ilè stato trovatonella tarda serata di venerdì nella sua abitazione nei pressi di piazza Bologna, Roma. Da qualche tempo, alcuni conoscenti, non riuscivano a mettersi in contatto con l’attore e preoccupati, hanno chiesto alla compagna notizie dell’uomo. Ma pare che anche lei non riuscisse a sentirlo, da qui, la richiesta di aiuto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti polizia vigili del fuoco 118: per l’attore romano, non c’era purtroppo ...