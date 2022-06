Addio a Pietro Ferri | ex rettore dell’Università Cavalieri | “Uno dei fondatori e pilastro di UniBg”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo. “Ricordo quando, appena laureata, decisi di abbandonare un lavoro perché avevo in mente altri programmi. Lui mi rispose ‘Tutte matte le donne. Mai lasciare un posto di lavoro senza averne un altro’. Era una persona pragmatica, che non viveva sulle nuvole”. È così che Annalisa Cristini, docente di Politica Economicadi Bergamo ricordaEnricodell’ateneo bergamasco dal 1984 al 1999 e scomparso nella notte di venerdì 3 giugno all’età di 80 anni. Allieva dinei suoi corsi di Macroeconomia, la professoressa Cristini ne ha impresso l’amore per le sue discipline. “Era un docente appassionato. Se ho scelto di intraprendere questa strada è stato grazie a lui e alla passione che ha saputo trasmettermi qui a Bergamo. In più non ha mai abbandonato i suoi ...