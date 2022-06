Yemen: Onu, 19 civili morti durante due mesi di tregua (Di venerdì 3 giugno 2022) Diciannove civili sono stati uccisi in Yemen durante i due mesi di tregua recentemente rinnovati, per lo più a causa di mine o ordigni inesplosi. Lo ha reso noto l'Onu. Il cessate il fuoco, iniziato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Diciannovesono stati uccisi ini duedirecentemente rinnovati, per lo più a causa di mine o ordigni inesplosi. Lo ha reso noto l'Onu. Il cessate il fuoco, iniziato ...

