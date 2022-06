Ultime Notizie – Governo, Conte: “M5S non esce da maggioranza” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Il M5S non esce dalla maggioranza“. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Viterbo. “Il M5S è nella maggioranza, come partito di maggioranza relativa, per dare un contributo e offrire soluzioni condivisibili che migliorino non solo la situazione del conflitto (in Ucraina, ndr.), ma anche quella dei cittadini italiani” sottolinea. UCRAINA – “Conoscete la nostra posizione: massima condanna della Russia, favorevoli anche alle sanzioni, massimo appoggio all’Ucraina ma questo è il momento di operare una sterzata. Il Governo italiano adesso si deve impegnare per gli sforzi diplomatici in modo assolutamente totale, convinto e integrale. E deve farlo anche nell’Unione europea e nella comunità internazionale. Non siamo favorevoli all’invio di ulteriori armi”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) “Il M5S nondalla“. E’ quanto ha detto Giuseppe, durante un punto stampa a Viterbo. “Il M5S è nella, come partito direlativa, per dare un contributo e offrire soluzioni condivisibili che migliorino non solo la situazione del conflitto (in Ucraina, ndr.), ma anche quella dei cittadini italiani” sottolinea. UCRAINA – “Conoscete la nostra posizione: massima condanna della Russia, favorevoli anche alle sanzioni, massimo appoggio all’Ucraina ma questo è il momento di operare una sterzata. Ilitaliano adesso si deve impegnare per gli sforzi diplomatici in modo assolutamente totale, convinto e integrale. E deve farlo anche nell’Unione europea e nella comunità internazionale. Non siamo favorevoli all’invio di ulteriori armi”. ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : Savona (Pres. Savona): «Mancano regole sulle criptovalute, serve una nuova Bretton Woods» @sole24ore… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - marxtomars : @Simona_Manzini @SalernoSal @La7tv @TgLa7 Su Francesca Mannocchi qualche domandina me la farei, considerate le noti… - PaulaDeSimone74 : 100 giorni di guerra in Ucraina e non se ne vede ancora la fine: la Russia avanza nel Donbass -