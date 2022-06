Ucraina, Zelensky: 20% del nostro territorio è occupato dai russi (Di venerdì 3 giugno 2022) Circa il 20% del territorio ucraino è occupato oggi dalle forze russe, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, nel suo intervento al parlamento del Lussemburgo, precisando che le linee ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Circa il 20% delucraino èoggi dalle forze russe, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, nel suo intervento al parlamento del Lussemburgo, precisando che le linee ...

