Tutti pazzi per il Motoball: in gol con una sgommata (Di venerdì 3 giugno 2022) Giocare a calcio in sella ad una moto è possibile. In un video pubblicato su Instagram dalla pagina MSC Taifun Morsch, ecco il Motoball, il gioco che unisce motori e calcio Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Giocare a calcio in sella ad una moto è possibile. In un video pubblicato su Instagram dalla pagina MSC Taifun Morsch, ecco il, il gioco che unisce motori e calcio

Advertising

Eurosport_IT : Tutti pazzi per Rafa ?? Nel primo set della semifinale con Zverev, Nadal mette a segno un punto semplicemente INCRE… - Eurosport_IT : Ormai sono tutti pazzi del sorriso di Martina Trevisan ?? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #Trevisan - Sole24OreSport : Tutti pazzi per le due ruote: le opportunità della mobilità lenta - Trentin0 : Tutti pazzi per Mahmood: coda per entrare al Sociale. Fotogalleria. - psb_original : Calciomercato Serie B - Tutti pazzi per La Mantia: altri due club cadetti in corsa #SerieB -