Torino, giovane insegue ragazzo con un machete per strada | video (Di venerdì 3 giugno 2022) Scene di violenza e degrado quelle riprese in questo video e girate a Torino. Siamo nella zona del quartiere Aurora, da tempo al centro di polemiche sulla sicurezza legate ai gesti di gang di extracomunitari dedite allo spaccio di stupefacenti. nel video diffuso da una esponente leghista, Daniela Rodia, si vede un ragazzo a torso nudo ed armato di machete inseguire un altro giovane per le strade del quartiere. In altri filmati si vede lo stesso giovane, sempre armato, ed insanguinato

