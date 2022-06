Sorpresa bancomat | si potrà prelevare anche in questi posti?

(Di venerdì 3 giugno 2022) Si torna a parlare dei prelievi presso gli sportelli deie in attesa di sapere come si chiuderà l’istruttoria aperta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’AGCM, ci sono alcune interessanti prospettive riguardo il prelievo Stiamo andando sempre più verso un mondo in cui il denaro contante servirà sempre meno ma probabilmente non L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

cricini_g : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Videoconferenza sorpresa a bancomat unificati -

Proiezioni di Borsa

...l'utilizzo dei, con prelievi fuori servizio. Come registra Downdetector, dopo le 7 di martedì si è verificato un picco delle segnalazioni per malfunzionamenti e disservizi. L'amara...Di solito in questi casi si punta soprattutto al "fattore". Quindi le uniche deduzioni ... se questa fosse la strada scelta dagli hacker di Killnet, per l'uso di carte di credito e... Brutte sorprese per questi sfortunati titolari di conto che spenderanno più soldi per prelevare al bancoma ... Il prelievo dei soldi presso un bancomat è una operazione che forse presto spemmeteremo di fare: tra non molto potremo prelevare anche qui!crisi ucraina Russia, la banca centrale a sorpresa taglia i tassi di 300 punti. Successivamente, l’8 aprile scorso la governatrice della banca centrale russa Elvira Nabiullina aveva ridotto i tassi al ...