italiaserait : Processione: il singolo postumo di Richard Benson - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Il primo singolo postumo di Richard Benson vi stupirà: ascolta ‘Processione’ in anteprima - RollingStoneita : Il primo singolo postumo di Richard Benson vi stupirà: ascolta ‘Processione’ in anteprima -

Rolling Stone Italia

... siamo in grado di anticiparvi quello stupore che vi accompagnerà nell'ascolto di, il primola cui uscita è prevista per domani, 4 giugno, e che anticipa l'album. Prodotto dall'...... non ci sarebbe stato bisogno di attaccare ognigiorno per vincere quel Tour. L'esempio è ...campo dei pretendenti ad un unico tipo di corridore e soprattutto favorire dinamiche di... Il primo singolo postumo di Richard Benson vi stupirà: ascolta 'Processione' in anteprima Fino a poche ore prima della morte il rocker ha lavorato a un album con l'idea di togliersi di dosso la fama di personaggio trash. Ecco il primo pezzo nato nella clinica dov’era ricoverato e il raccon ...Lungo 3 metri, è stato realizzato da tre volontarie di Villa d’Arco di Cordenons. Andrà a ornare la statua in chiesa. Domenica processione e messa ...