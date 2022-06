Passionflix | il servizio di streaming per contenuti erotici di Tosca Musk

(Di venerdì 3 giugno 2022) Elonè il più famoso ma ci sono altriche hanno ruoli di spicco nel mondo della tecnologia. Parliamo di, sorella di Elon che – a 47 anni – possiede ildiromantico e erotico. La base di fan è molto più piccola rispetto a quella di unditradizionale come può essere Netflix o Prime Video, però è sicuramente molto fedele data la tipologia di contenuto estremamente di nicchia. Lo scopo dinon è quello di fornire unpornografico – la piattaforma non ammette nudi frontali al di sotto della vita – ma quello di raccontare trame romantiche. LEGGI ANCHE >>> Dopo aver acquistato Twitter (forse), ...

Corriere : RT @alliscaglioni: Tosca Musk, la regista e imprenditrice (nonché sorella di Elon) a capo del servizio di streaming al femminile «Passionfl… - alliscaglioni : Tosca Musk, la regista e imprenditrice (nonché sorella di Elon) a capo del servizio di streaming al femminile «Pass… - Luxgraph : Tosca Musk, l’imprenditrice (e sorella di Elon) a capo del servizio di streaming al femminile «Passionflix»… -

Corriere della Sera

Regista, produttrice esecutiva e imprenditrice, uno dei suoi ultimi gioielli è, undi streaming su abbonamento che si rivolge esclusivamente al pubblico femminile , di cui è co -...Regista, produttrice esecutiva e imprenditrice, uno dei suoi ultimi gioielli è, undi streaming su abbonamento che si rivolge esclusivamente al pubblico femminile , di cui è co -... Tosca Musk, l’imprenditrice (e sorella di Elon) a capo del servizio di streaming al femminile «Passionflix» Sorella minore dell’uomo più ricco del mondo, anche lei è una mente creativa: il fratello è dietro Tesla e SpaceX, lei è a capo di Passionflix, una piattaforma di streaming pensata per il pubblico fem ...