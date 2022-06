Oro: prezzo poco mosso a 1.871 dollari (Di venerdì 3 giugno 2022) prezzo dell'oro poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna ad agosto viene scambiato a 1.871,80 dollari l'oncia con un aumento dello 0,02%. . 3 giugno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022)dell'oroquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna ad agosto viene scambiato a 1.871,80l'oncia con un aumento dello 0,02%. . 3 giugno ...

Advertising

fisco24_info : Oro: prezzo poco mosso a 1.871 dollari: +0,02% - gredblue : @cris_cersei 8 euri è un prezzo da pezzenti confronto al cappuccino d’oro di Beverly Hills da 130 dollari! - micittastato : In un periodo in cui ogni prezzo va alle stelle, si può trovare ancora un caffé a 50 centesimi. In centro a Milano… - borsescarpedil1 : - GualcoGabriella : RT @LaVeritaWeb: L’Ue vara un embargo del petrolio russo differito nel tempo e solo parziale. Effetti su Mosca? Tutti da verificare. Contra… -