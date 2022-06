Non avevo scelto l’azienda. Ma è andata bene così (Di venerdì 3 giugno 2022) Non avrei mai immaginato che sarei divenuta amministratore delegato della società Luisa Spagnoli. Non era nei miei piani. Laureata in farmacia, ero volata in California come ricercatrice scientifica: venni richiamata in Italia da mio padre per affiancarlo. Accettai, non senza remore; Luisa Spagnoli, però, era una storia di famiglia, e dentro di me sapevo che tale avrebbe dovuto rimanere. Ero felice di poter dare il mio contributo in azienda: fin da bambina frequentavo l’ufficio stile dell’azienda, ne ero affascinata. Amo disegnare abiti, ma non avrei mai immaginato di prendere il posto di mio padre, un uomo che ammiravo e a cui mi ispiravo da sempre. Nel 1986 quel giorno arrivò: mio padre morì improvvisamente e mi trovai alla guida dell’azienda in cui lavoravo da tre anni. Ero una semplice disegnatrice e mi sono trovata alla guida ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 giugno 2022) Non avrei mai immaginato che sarei divenuta amministratore delegato della società Luisa Spagnoli. Non era nei miei piani. Laureata in farmacia, ero volata in California come ricercatrice scientifica: venni richiamata in Italia da mio padre per affiancarlo. Accettai, non senza remore; Luisa Spagnoli, però, era una storia di famiglia, e dentro di me sapevo che tale avrebbe dovuto rimanere. Ero felice di poter dare il mio contributo in azienda: fin da bambina frequentavo l’ufficio stile del, ne ero affascinata. Amo disegnare abiti, ma non avrei mai immaginato di prendere il posto di mio padre, un uomo che ammiravo e a cui mi ispiravo da sempre. Nel 1986 quel giorno arrivò: mio padre morì improvvisamente e mi trovai alla guida delin cui lavoravo da tre anni. Ero una semplice disegnatrice e mi sono trovata alla guida ...

Advertising

AlbertoBagnai : Cocchi belli, mobbasta però con questo vittimismo, ok? Noi ci siamo passati ben prima di voi (… - darkhorsestan1 : @rapanell0 Anche io la avevo di mate ma è una hit perchè non ti chiede niente - mattizumbissimo : RT @alixes36: io lo avevo detto che Christian aveva tanti, tantissimi progetti in uscita e che non eravate pronti. Questo è solo un assaggi… - Elipare_ : ancora non l’avevo fatto quindi faccio un in bocca al lupo gigante a Luca per l’inizio del tour stasera e di spacca… - KunGrax : Non dite che non ve l’avevo detto eh. Spesa sui 90/100 milioni. -