Motomondiale: Gp Catalogna, doppietta Aprilia nelle seconde libere, poi Bastianini e Bagnaia

Barcellona, 3 giu. - (Adnkronos) - doppietta Aprilia nelle prove nelle seconde prove libere del Gp di Catalogna. Il più veloce è lo spagnolo Aleix Espargaró (1'39"402) davanti al connazionale e compagno di box Maverick Vinales (1'39"705). A seguire tre Ducati, quelle di Enea Bastianini (1'39"890) Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'39"950) e dello spagnolo Jorge Martin (1'39"989).

