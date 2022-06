Milano: la Polizia Locale scopre un giro di aste giudiziarie truccate (Di venerdì 3 giugno 2022) 19 condanne per corruzione, turbativa d’asta e falso ideologico. I banditori, in cambio di una tangente, pilotavano le aste per permettere ai vecchi proprietari di tornare in possesso del bene pignorato a prezzi molto bassi Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 3 giugno 2022) 19 condanne per corruzione, turbativa d’asta e falso ideologico. I banditori, in cambio di una tangente, pilotavano leper permettere ai vecchi proprietari di tornare in possesso del bene pignorato a prezzi molto bassi

Frankf1842 : RT @fanpage: L'uomo avrebbe raccontato agli investigatori di non riuscire più a dividere l'abitazione con la moglie: la convivenza, sempre… - ilnazionaleit : Ancora sangue in Barriera di Milano: frontale tra la polizia e un’auto dopo un inseguimento, due fermati - 1968Niki : @Ingestibile79 @borghi_claudio @LegaSalvini @GiorgiaMeloni @AlexBazzaro @GuidoDeMartini @matteosalvinimi… - torinoggi : Ancora sangue in Barriera di Milano: frontale tra la polizia e un’auto dopo un inseguimento, due fermati - RedazioneLaNews : #Milano Gli spacciatori del bosco e i clienti svizzeri: 12 arresti della polizia -