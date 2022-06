Marcia | Golden Gala 2022 | Massimo Stano al via nei 3000 metri

(Di venerdì 3 giugno 2022) Occhi puntati sull’oro olimpiconeimaschili di. Nella giornata di giovedì 9 giugno, in occasione delPietro Mennea, l’azzurro sarà infatti impegnato nella quinta tappa della Wanda Diamond League. Partenza prevista alle ore 19:39, conche contenderà la vittoria ad avversari di alto livello. Spiccano infatti i nomi del tedesco Jonathan Hilbert e dello spagnolo Diego Garcia Carrera; per quanto riguarda i colori azzurri, invece, spazio a Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino, Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni, ma anche al giovanissimo Diego Giampaolo, protagonista di recente nei Mondiali a squadre in Oman. Appuntamento importante per tutti itori, che ...

NBA, da ultimi in classifica alle finali in 2 anni: chi c'è riuscito oltre a Golden State

Torna la marcia al Golden Gala Pietro Mennea di giovedì prossimo. E lo fa con una gara - sprint, sui 3000 metri maschili, con la presenza dell'olimpionico azzurro che ha trionfato sulle strade di ... Il campione olimpico della 20 km è il più atteso nei 3000 su pista a Roma il 9 giugno. Palmisano madrina d'eccezione. Al via il tedesco Hilbert, lo spagnolo Garcia Carrera e tanta Italia La festa dell ...