Lukaku in dubbio per l'Olanda, Martinez: "È forte e se se la sente gioca" (Di venerdì 3 giugno 2022) Il centravanti del Chelsea, Romelu Lukaku, è stato coinvolto in un duro contrasto in allenamento con la nazionale. Il c.t. del Belgio, Roberto Martinez, non esclude comunque la sua presenza dall'... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Il centravanti del Chelsea, Romelu, è stato coinvolto in un duro contrasto in allenamento con la nazionale. Il c.t. del Belgio, Roberto, non esclude comunque la sua presenza dall'...

LautaroFCIM : @PierangeloFlor1 Giroud senza dubbio un grande attaccante, ora in netta fase calante. Il problema è il non riconosc… - ZeroToTwelve : @DiaVoltaire @ledipi897 @lucacohen Penso siano molti i casi di squadre che ci siano riuscite, però se vendono Lukak… - matthew92tweet : @deliux9 Io spero solo che questo temporeggiamento su dybala sia per questioni di bilancio magari perché deve uscir… - sordiispicciu : @MattyInterista Lukaku senza dubbio - mitrandirr : @MinaInterista Lo avranno già pensato, non ho il minimo dubbio che il piano sia questo. Incassare 150 milioni dalle… -