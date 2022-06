LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: scatta la FP1, tutti alla caccia di Fabio Quartararo! (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! scatta LA FP1 DEL GP DI Catalogna DELLA MotoGP!!!!!!!! 9.52 Pochi istanti e si parte con la giornata della MotoGP. Ricordiamo che mancherà Marc Marquez, operato nella notte italiana all’omero destro. Il suo rientro, sulla carta, sarebbe previsto per il prossimo anno, ma dalla Spagna scrivono che potrebbe già essere in pista il 6 settembre in occasione dei test di Misano. 9.49 Sul fronte italiano vedremo come si comporterà Enea Bastianini. In un tracciato molto selettivo con le gomme, il suo stile di guida potrebbe fare la differenza? Ecco le sue parole prima del via della FP1: “Non sono costante al momento, ho fatto degli ottimi risultati e nello stesso tempo delle gare non buone. Devo concentrarmi ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!LA FP1 DEL GP DIDELLA!!!!!!!! 9.52 Pochi istanti e si parte con la giornata della. Ricordiamo che mancherà Marc Marquez, operato nella notte italiana all’omero destro. Il suo rientro, sulla carta, sarebbe previsto per il prossimo anno, ma dSpagna scrivono che potrebbe già essere in pista il 6 settembre in occasione dei test di Misano. 9.49 Sul fronte italiano vedremo come si comporterà Enea Bastianini. In un tracciato molto selettivo con le gomme, il suo stile di guida potrebbe fare la differenza? Ecco le sue parole prima del via della FP1: “Non sono costante al momento, ho fatto degli ottimi risultati e nello stesso tempo delle gare non buone. Devo concentrarmi ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP di Catalunya, le prove libere in diretta da Barcellona, LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori #Sk… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP di Catalunya, le prove libere in diretta da Barcellona, LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - Le prime prove libere per la categoria MotoGP in Catalunya. La diretta con tempi, classifica e aggior… -